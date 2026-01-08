Accident rutier pe DN 17 în zona Poiana Stampei: Cauza probabilă – depășire neregulamentară



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier a avut loc joi pe Drumul Național 17, în localitatea Poiana Stampei.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de DRDP Iași, cauza probabilă a accidentului a fost o depășire neregulamentară.

Carosabilul în zonă este curat, dar umed, în urma ninsorilor căzute în cursul dimineții, ceea ce poate crea condiții alunecoase. Poliția rutieră recomandă șoferilor să circule cu atenție deosebită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele riscante.

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Suceava și de poliție pentru monitorizarea persoanelor implicate, cercetări și fluență în trafic.