Prefectul de Suceava, Traian Andronachi: Apelul de prevenție privind circulația nu este o interdicție

Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a transmis, joi, o clarificare oficială referitoare la mesajul de prevenție transmis recent privind condițiile de trafic pe timp de iarnă, în contextul atenționărilor meteorologice.

„Un apel de prevenție nu este o interdicție și nu poate fi interpretat ca atare. El nu suspendă viața unei comunități, ci o protejează”, se arată în comunicatul prefectului.

Andronachi spune că mesajul s-a referit exclusiv la deplasările care pot fi amânate, pentru a reduce riscurile din trafic și pentru a permite intervenția eficientă a utilajelor de deszăpezire: „Nu a vizat și nu a afectat deplasările către locul de muncă, unitățile de învățământ sau alte activități esențiale ale cetățenilor”.

Prefectul subliniază că responsabilitatea sa este de a preveni situațiile de risc înainte ca acestea să devină probleme majore.

„Faptul că, în județul Suceava, se circulă pe toate drumurile și nu a fost necesară nicio măsură de restricționare confirmă caracterul proporțional și responsabil al comunicării publice”, a precizat Andronachi.

Prefectul de Suceava a mai anunțat că va continua să comunice „calm, ferm și preventiv, exclusiv în interesul siguranței cetățenilor”.

Reamintim că joi dimineața, Prefectura Suceava a arătat că în condițiile în care județul Suceava se confruntă cu ninsori extrem de abundente în anumite zone și ninsori moderate, însoțite de condiții specifice de iarnă, în alte părți ale teritoriului, și că, deși situația este sub control, cetățenii trebuie să manifeste responsabilitate pentru a preveni blocajele în trafic.

„În situațiile în care deplasarea este absolut indispensabilă, îi rugăm pe toți participanții la trafic să manifeste maximă prudență și vigilență, adaptând viteza și conduita la condițiile de drum”, se precizează în comunicat.

Prefectura a atras atenția că blocajele cauzate de traficul inutil pot îngreuna semnificativ intervențiile utilajelor și pot întârzia operațiunile de deszăpezire.

„Adresăm un apel ferm către cetățeni să limiteze deplasările la cele strict necesare, până când ninsoarea se va mai liniști”, au transmis autoritățile.



Prefectura Suceava a dat asigurări că monitorizează permanent evoluția situației din teren și coordonează activitatea tuturor structurilor implicate, asigurând intervenții fără sincope și în condiții de maximă siguranță pentru cetățeni.



Autoritățile mulțumesc populației pentru înțelegere, responsabilitate și colaborare în aceste condiții dificile.