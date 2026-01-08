Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava deschide anul 2026 cu „Cabaretul cuvintelor”



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava își reia activitatea artistică cu una dintre cele mai apreciate producții recente: spectacolul „Cabaretul cuvintelor”. Prima reprezentație a anului va avea loc sâmbătă, 11 ianuarie, de la ora 19:00.

Montat chiar de dramaturgul Matei Vișniec, care semnează atât textul, cât și regia, spectacolul a avut premiera pe 18 octombrie 2025 și s-a bucurat de un succes răsunător, toate reprezentațiile jucându-se cu casa închisă. „Am conceput acest spectacol ca un omagiu adus cuvintelor întrucât ele ne conferă statut uman. Dar ştim noi să le preţuim cu adevărat? Ne îngrijim noi destul de limba noastră – principala noastră dimensiune identitară?”, a declarat Matei Vișniec, adăugând că spectacolul este dedicat celor zece ani de teatru la Suceava și limbii române.

În „Cabaretul cuvintelor”, cuvintele devin personaje vii, cu sentimente și acțiuni proprii, iar cei zece actori ai trupei sucevene încarnează zeci de astfel de personaje. Spectacolul îmbină teatru, muzică, dans și video, fiind recomandat pentru întreaga familie – adulți și copii de la 8 ani în sus.

Distribuția: Bogdan Amurăriţei, Răzvan Bănuţ, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc. Scenografie: Andra Bădulescu Vişniec Coregrafie: Alice Veliche Sound design: Claudiu Urse Songs: Bobo Burlăcianu Video design: Mihai Nistor Grafică și light design: Sebastian Raţiu

Biletele pentru reprezentația de la Suceava sunt disponibile la casieria teatrului sau online pe www.bilet.ro.

Spectacol la Botoșani de Ziua Culturii Naționale

Cu același spectacol, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” marchează Ziua Culturii Naționale. La invitația Memorialului Ipotești, trupa suceveană va juca „Cabaretul cuvintelor” miercuri, 14 ianuarie, ora 18:00, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, în cadrul evenimentului „Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naționale”, ediția 2026. Invitațiile pot fi ridicate începând de astăzi, 8 ianuarie, de la agenția Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani.