Satul Catrinari din județul Suceava a devenit una dintre primele localități din România fără câini ținuți în lanț prin proiectul Freelanț finanțat de Ștefan Mandachi

Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi a finalizat cu succes proiectul „Freelanț”, prin care 18 câini din 11 gospodării ale satului Catrinari, comuna Panaci, județul Suceava, au fost eliberați din lanțuri și mutați în țarcuri și cuști noi. Inițiativa, lansată în decembrie 2025, a fost realizată în doar 10 zile și documentată într-un film cu același nume, disponibil pe canalul de YouTube al lui Ștefan Mandachi.

Proiectul a fost finanțat integral de Asociația Umanitară „Jeni Mandachi” și de antreprenor pe persoană fizică, cu o investiție de aproximativ 55.000 lei în materiale și construcții. Primăria Panaci a oferit suport logistic, inclusiv pavele pentru amplasarea țarcurilor, iar primarul Vasile Cozan și medicul veterinar au facilitat dialogul cu localnicii.

„Lanțul nu este doar o bucată de fier, e o obișnuință. La țară, între 30% și 50% dintre săteni își țin câinii legați în lanț. Nu pentru că nu le-ar păsa, ei nu sunt oameni cruzi, ci pentru că aici câinele are un rol – stă la poartă, păzește, latră noaptea”, a declarat Ștefan Mandachi, adăugând: „Cred că avem primul sat din România fără câini în lanțuri și îndrăznesc să sper că nu va fi singurul”.

Managerul proiectului, Vlad Pașcan, a explicat provocarea: „Ne-a pus de la început o condiție: proiectul se realizează doar dacă îl terminăm rapid, cu termen-limită, pe 18 decembrie, ora 18:00. Am mobilizat o echipă înainte de sărbători și, în zece zile, totul a fost gata”.

Primarul Vasile Cozan a subliniat implicarea comunității: „Au existat inițial rezerve legate de termenul foarte scurt, dar rezultatul obținut ne face să fim mândri. Catrinari este astăzi un exemplu pentru alte sate din România”. Un singur localnic a refuzat inițial, dar ulterior s-a alăturat proiectului.

Provocare națională: 50.000 euro pentru comunități Ștefan Mandachi lansează o provocare comunităților rurale: oferă 50.000 euro (câte 10.000 euro pentru primele cinci localități) care elimină complet lanțurile și construiesc țarcuri pentru minim 20 de câini. Programul se adresează primăriilor, ONG-urilor sau asociațiilor locale, cu contribuție parțială din partea beneficiarilor. Înscrierile încep pe 15 ianuarie pe site-ul fundației „Jeni Mandachi”.

În România există aproximativ 4,3 milioane de câini cu stăpân (60-70% în mediul rural, unde aproape jumătate sunt ținuți în lanț) și 600.000 de câini abandonați, țara noastră fiind pe locul trei în UE la numărul gospodăriilor cu cel puțin un câine. „Cel mai gros lanț nu este cel de pe gâtul câinelui, ci din mintea noastră”, a concluzionat Mandachi, menționând că prin asociația sa au fost sterilizați gratuit peste 4.000 de câini și adoptați peste 300.