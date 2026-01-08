Suceava la un an de la schimbare: Între amenajări estetice și lipsuri strategice, de dr. Adrian Botezatu



După două decenii sub conducerea lui Ion Lungu, municipiul Suceava a intrat în 2025 sub o nouă administrație. Mandatul de patru ani este aproape 30% consumat, iar un bilanț provizoriu este nu doar oportun, ci necesar. Cetățenii merită să știe dacă schimbarea promisă s-a materializat în proiecte cu impact real sau doar în ajustări minore.

Noua echipă de la Primărie poate puncta câteva reușite concrete: reabilitarea Parcului Șipote, o oază verde mult așteptată de suceveni.

Demolarea garajelor vechi și amenajarea de parcări, demontarea bătătoarelor de covoare, instalarea căsuțelor pentru pisici sau reamenajarea sensurilor giratorii cu gazon sunt măsuri care îmbunătățesc aspectul urban. Trebuie recunoscut, însă, că multe dintre ele – precum amenajarea parcării la Mănastirea Sf. Ioan cel Nou, finalizarea fațadelor din centru sau transportul public metropolitan – sunt proiecte moștenite și finalizate din mandatul precedent.

Pe de altă parte, lipsurile sunt mult mai grave și afectează esența dezvoltării orașului. Suceava continuă să nu aibă parcuri industriale care să genereze locuri de muncă stabile pentru locuitori.

Orașul nu are încă o promovare agresivă ca destinație de city-break deși aeroportul este în continuă dezvoltare, centrul istoric nu este pus în valoare, iar potențialul turistic medieval având ca principal reper Cetate de Scaun riscă să rămână neexploatat.

Traficul rămâne un coșmar zilnic: lipsesc parcările de tip Park&Ride la intrările în oraș, semafoare la trecerile de pietoni cheie (cum ar fi cele de la Bancă sau Policlinică), iar ambuteiajele persistă.

O problemă de siguranță publică – câinii vagabonzi – este tratată superficial, punând în pericol cetățenii, mai ales copii și vârstnici.

Nu există un plan coerent pentru refacerea fațadelor blocurilor în toate cartierele, iar implicarea în proiectul vital al Centurii de Sud a municipiului lasă de dorit – aici, merită felicitări președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru dinamismul arătat.

Suceava merită mai mult decât amenajări cosmetice. Are nevoie de viziune strategică: economie puternică, trafic fluid, siguranță publică și promovare turistică agresivă. Cetățenii așteaptă rezultate care să schimbe în bine viața de zi cu zi, nu doar aspectul străzilor. Anul 2026 trebuie să fie cel lansării marilor proiecte, altfel schimbarea riscă să rămână doar o iluzie.