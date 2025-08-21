Campionatul Mondial de Înot pentru juniori – Otopeni 2025: Daria Silișteanu aduce prima medalie pentru România!



România a obținut, miercuri, prima medalie la Campionatul Mondial de Înot pentru Juniori de la Otopeni, grație performanței remarcabile a sportivei Daria Silișteanu (16 ani), născută în Fălticeni, care a cucerit medalia de argint în proba de 100 m spate feminin, a anunțat Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

Cu un timp de 1:00.02 minute, Daria a stabilit un nou record național, doborând performanța istorică a Dianei Mocanu (1:00.21 min.), stabilită în 2000 la Jocurile Olimpice de la Sydney.

Noul record național se aplică categoriilor de vârstă 16, 17, 18 ani și +19 ani.

În aceeași finală și fălticeneanca Aissia Prisecariu a avut o prestație solidă, clasându-se pe locul șase cu timpul de 1:00.59 minute.

De asemenea, în proba de 200 m mixt masculin, Robert Badea a reprezentat România, obținând locul șapte în finală cu un timp de 2:01.26 minute.