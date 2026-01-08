Viscol și ninsoare viscolită pe DN 2 și Varianta Ocolitoare Suceava: Trafic îngreunat, vizibilitate redusă



Condițiile meteorologice severe afectează circulația rutieră în județul Suceava, unde viscolul la sol și ninsorile abundente creează probleme pe mai multe sectoare ale Drumului Național 2 (DN 2), precum și pe anumite porțiuni din Varianta Ocolitoare Suceava (VO2P).

Echipele Secției Drumuri Naționale Suceava din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași intervin în forță pentru asigurarea condițiilor de trafic, utilizând utilaje cu lamă și material antiderapant. Cu toate acestea, traficul se desfășoară cu viteză redusă din cauza ninsorii viscolite, a vizibilității scăzute și a carosabilului acoperit cu un strat de zăpadă frământată.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit Codul Galben de ninsoare viscolită și intensificări ale vântului pentru județul Suceava până în seara zilei de 8 ianuarie, ora 23:00, cu vizibilitate redusă sub 100 de metri în unele zone. Fenomene similare sunt prognozate și în alte regiuni ale Moldovei, cu strat de zăpadă consistent și rafale de vânt de până la 70 km/h.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu maximă atenție, să adapteze viteza la condițiile de drum, să echipeze vehiculele cu anvelope de iarnă și să evite deplasările neesențiale.