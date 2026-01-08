Ninsori viscolite și condiții de iarnă pe drumurile naționale din județul Suceava: Echipele de deszăpezire intervin intens



Drumurile naționale din zona Moldovei se confruntă cu trafic în condiții de iarnă, pe fondul ninsorilor viscolite și al vizibilității reduse, cauzate de avertizările meteorologice prelungite emise de ANM.

Imagine de pe DN 2 în zona Bălcăuți

Echipele de deszăpezire ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași au intervenit în această după-amiază în județele Suceava, Vaslui și Neamț, utilizând utilaje speciale pentru împrăștierea materialului antiderapant și curățarea carosabilului. Acțiuni similare sunt în desfășurare pe întreaga rețea rutieră administrată de DRDP Iași, pentru a asigura circulația în siguranță, anunță instituția.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să nu plece la drum fără a se informa în prealabil asupra stării sectoarelor de drum tranzitate.

Informații privind starea drumurilor naționale din zona Moldovei:

Dispecerat DRDP Iași: tel. 0232/213168

Dispecerat CNAIR: 021.9360 / 021.264.33.33 / 021.264.33.34

TELVERDE: 0800.809.360

Email: [email protected]