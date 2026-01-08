Incendiu la o autoutilitară în localitatea Marginea: Pompierii au intervenit rapid și au prevenit propagarea flăcărilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu a izbucnit joi după amiaza la o autoutilitară în localitatea Marginea, provocând distrugeri majore vehiculului, dar fără a înregistra victime.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu o autospecială de stingere, reușind să localizeze și să lichideze incendiul în limitele găsite. Datorită acțiunii rapide, a fost înlăturat pericolul de propagare a flăcărilor către un atelier de tâmplărie aflat în imediata apropiere.

Autoutilitara a ars aproape în totalitate, pagubele fiind semnificative. Conform primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.