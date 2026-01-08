Frământare în comunitatea ortodoxă din Rădăuți: IPS Calinic anunță că a sesizat Prefectura privind modul în care CL Rădăuți a atribuit un teren de 3 hectare unui alt cult



O scrisoare deschisă adresată Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, semnată de un credincios din Rădăuți (sub inițialele C.I.) exprimă nedumerirea și neliniștea mai multor enoriași față de atribuirea cu titlu gratuit a unei suprafețe de aproximativ 3 hectare de teren (30.000 mp) unui alt cult religios, în condițiile în care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților formulase anterior o solicitare similară, motivată de proiecte educaționale și sociale.

Credinciosul subliniază rolul majoritar și istoric al Bisericii Ortodoxe în comunitate, precum și contribuția concretă prin proiecte precum Așezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie”, apreciat pentru impactul educativ și social. Scrisoarea cere un cuvânt pastoral de lămurire și îndrumare, pentru a aduce pace și echitate în percepția credincioșilor.

În răspunsul oficial publicat în rubrica „Răspunsul Ierarhului”, IPS Calinic oferă următoarele precizări esențiale:

La data de 25 iunie 2025 , Arhiepiscopia a înaintat Consiliului Local Rădăuți o cerere motivată (nr. 4348), înregistrată la Primărie sub nr. 10151/25.06.2025, prin care solicita analiza posibilității alocării a circa 3 hectare pentru un campus educațional confesional destinat tinerilor din nordul județului Suceava.

Ierarhul precizează că nu există opoziție față de atribuirea gratuită a terenului către o altă entitate religioasă, dar există îngrijorare privind diferența de tratament administrativ: cererea Arhiepiscopiei nu a primit o procedură completă, în timp ce solicitarea altui cult a fost finalizată prin Hotărârea Consiliului Local din 29 decembrie 2025. Din acest motiv, Arhiepiscopia a sesizat Instituția Prefectului pentru verificarea legalității hotărârii respective, a conduitei administrative și a respectării principiilor de legalitate, egalitate de tratament, nediscriminare și transparență.

Răspunsul conchide cu anunțul că se așteaptă replica Prefecturii, care va fi comunicată public imediat ce va fi primită.