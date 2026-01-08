Start aglomerat la plata impozitelor și taxelor locale în Suceava: Peste o mie de plătitori la ghișee în prima zi



Prima zi de încasări a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026 a adus o aglomerație semnificativă la Primăria Municipiului Suceava.

Peste o mie de contribuabili au ales să plătească direct la ghișee, în timp ce aproximativ 20 au utilizat stația de plată SelfPay, iar peste 60 au optat pentru varianta online prin platforma ghișeul.ro.

Reprezentanții Primăriei Suceava au declarat că procesul decurge fără probleme majore și au subliniat că nu au existat semnale că ar fi fost neconcordanțe în ceea ce privește sumele de plată, asemenea situații fiind înregistrate la alte primării din țară.

Plata impozitelor și taxelor locale pentru 2026 a început astăzi, 8 ianuarie, după ce Consiliul Local a aprobat la finalul anului trecut noile niveluri, conform Ordonanței de Urgență adoptată de Guvern. Contribuabilii pot achita obligațiile fiscale la ghișeele Primăriei (în numerar sau cu cardul), prin stația SelfPay sau online pe www.ghiseul.ro.

Un stimulent important rămâne în vigoare și în acest an: toți cei care plătesc integral impozitele pe clădiri, teren și mijloace de transport până la data de 31 martie 2026 vor beneficia de o bonificație de 10%.

Primăria Suceava încurajează utilizarea metodelor electronice de plată pentru a evita aglomerația la ghișee și pentru a economisi timp.