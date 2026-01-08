Șofer beat, urmărit și blocat de poliție în Burdujeni după ce a acroșat o altă mașină



Un bărbat de 40 de ani din municipiul Suceava a fost prins de polițiști în noaptea de miercuri spre joi, după ce a ignorat semnalul de oprire, a provocat un accident ușor și a încercat să fugă.

În jurul orei 02:00, o patrulă din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, aflată în serviciu pe strada Plevnei, a încercat să oprească un autoturism marca Renault. Conducătorul nu a respectat semnalul luminos și sonor, accelerând și continuând deplasarea. Acesta a intrat pe strada Cuza Vodă, unde a acroșat partea stângă-spate a unui autoturism Ford staționat, provocând doar pagube materiale.

Șoferul și-a continuat fuga pe Calea Unirii, apoi pe strada Gheorghe Doja, unde a fost blocat în trafic în spatele restaurantului „Brândușa” din cartierul Burdujeni.

La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în Suceava. Acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost dus la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost recoltate două probe de sânge la interval de o oră, pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.