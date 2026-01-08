Incident într-o familie din Vicovu de Sus: Soțul a reclamat la 112 că soția îi sparge borcane în cap



Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au fost sesizați miercuri, 7 ianuarie 2026, în jurul orei 16:00, prin apel la 112, de către un bărbat din localitate, care a reclamat că soția sa este agresivă și că îi sparge borcane în cap.

Echipajul deplasat la fața locului a constatat că, în jurul orei 15:50, pe fondul unui conflict spontan în locuința familiei, femeia a devenit agresivă și a aruncat cu un borcan în direcția soțului, lovindu-l în zona capului.

Bărbatul nu a solicitat intervenția unui echipaj medical și nu a dorit să fie transportat la spital pentru îngrijiri. Acesta a fost supus evaluării riscului conform Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, rezultând că nu există risc iminent asupra vieții sau integrității sale. Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar i s-a înmânat cererea tip pentru un eventual ordin de protecție.

Bărbatul a declarat că depune plângere penală pentru violență în familie. În consecință, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „violență în familie”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și soluționarea procedurală a cauzei.