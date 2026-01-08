O femeie a fost arestată preventiv pentru tentativă de omor asupra soțului



Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a preluat un dosar penal în care o femeie este acuzată de tentativă de omor calificată prin violență în familie. Prin ordonanța procurorului din 5 ianuarie 2026, competența a fost declinată de la parchetul inițial către cel de la Tribunalul Suceava, cu schimbarea încadrării juridice.

Din cercetări reiese că, în seara de 3 ianuarie 2026, între o femeie și soțul său a izbucnit un conflict domestic. În timpul altercației, femeia a luat un cuțit de bucătărie și l-a înjunghiat pe bărbat în zona pieptului. Deși rana sângera, victima nu a solicitat imediat ajutor medical și a adormit aproximativ două ore. Ulterior, s-a trezit și a cerut ambulanța, fiind transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului.

În data de 4 ianuarie 2026, bărbatul a fost examinat medico-legal, constatându-se că necesită aproximativ 35 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

După audierea suspectei, procurorul de caz a dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore. Ulterior, femeia a fost prezentată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, emițând mandat în acest sens.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.