Situația circulației pe drumurile din județul Suceava: Trafic în condiții de iarnă, dar fără blocaje

Instituția Prefectului Județul Suceava a transmis vineri dimineața, 9 ianuarie 2026, un bilanț actualizat al stării drumurilor din județ, în contextul ninsorilor abundente și al viscolului care afectează zona de câteva zile.

Potrivit prefectului Traian Andronachi, vineri la ora 07:40, pe drumurile naționale administrate de Secția Drumuri Naționale (SDN) Suceava (aproximativ 324 km), traficul se desfășoară în condiții normale (“la negru”), fără probleme deosebite raportate, iar pe sectorul SDN Câmpulung Moldovenesc (aproximativ 276 km), circulația este în proporție de circa 90% “la negru”, cu porțiuni izolate unde carosabilul rămâne umed sau prezintă condiții de iarnă, mai ales în zona montană. Echipele de deszăpezire intervin constant pentru menținerea practicabilității.

Pe drumurile județene, condițiile sunt mixte: preponderent “la negru” sau carosabil umed în zonele joase, respectiv condiții de iarnă în zonele înalte și montane cu precizarea că nu există drumuri județene închise circulației.

Autoritățile acționează cu toate utilajele mobilizate, iar în noaptea precedentă au fost utilizate zeci de autoutilaje și sute de tone de material antiderapant pe rețeaua națională. Siguranța participanților la trafic rămâne prioritatea principală, situația fiind ajustată în timp real în funcție de evoluția condițiilor meteo – ninsoare viscolită, polei și ger persistent, conform avertizărilor ANM valabile până sâmbătă.

Prefectul Traian Andronachi reiterează apelul către conducătorii auto: circulați preventiv, adaptați viteza la condițiile de drum, verificați echiparea autoturismelor pentru iarnă (anvelope, lanțuri, lichid parbriz) și evitați deplasările neesențiale.

Totodată, prefectul a mulțumit și a apreciat efortul depus de drumari, polițiști, pompieri ISU, jandarmi și toate structurile operative implicate, care contribuie esențial la menținerea circulației și la protejarea cetățenilor în aceste zile grele de iarnă.