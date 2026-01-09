CSU Suceava a reluat pregătirea pentru returul Ligii Naționale de handbal masculin



Echipa de handbal CSU Suceava a susținut joi după-amiază, 8 ianuarie 2026, prima ședință de pregătire din noul an, marcând startul perioadei de încărcare fizică pentru returul campionatului.

Reunirea lotului s-a făcut însă într-o formulă restrânsă: șase jucători, alături de antrenorul principal Bogdan Șoldănescu, se află în această perioadă la loturile naționale, iar Botond Balazs și Sergiu Makaria au absentat din motive medicale.

Antrenamentele inițiale sunt coordonate de secundul Petru Ghervan și de Răzvan Gavriloaia. Conducerea clubului pregătește disputarea unor meciuri amicale cu echipe din primul eșalon valoric și cu formația secundă a clubului, pentru a testa forma sportivă înainte de reluarea competiției oficiale.

Clasată pe locul 7 în Liga Națională la finalul turului, CSU Suceava va disputa primul meci oficial din 2026 pe 8 februarie, în deplasare la Minaur Baia Mare.

Declarații:

Adi Tîrzioru (jucător): „A fost o vacanță binevenită, aveam nevoie cu toții să ne încărcăm bateriile. Am revenit cu energie bună și sperăm să ne îndeplinim toate obiectivele. Revederea cu colegii e mereu frumoasă, ne povestim concediul, dar așteptăm și celebrul fotbal de încălzire, urmând ca de mâine să trecem serios la treabă.”

Alexandru Bologa (jucător): „Vacanță meritată, ne-am odihnit și am revenit cu forțe proaspete și chef de muncă. Sperăm să obținem mai multe victorii în retur și să terminăm sezonul pe o poziție cât mai înaltă.”

Răzvan Gavriloaia (antrenor secund): „Urmează perioada de încărcare, mai puțin plăcută, dar absolut necesară pe termen lung. Nimănui nu-i place efortul intens fără rezultat imediat, însă toți sunt conștienți de importanța ei. Returul va fi mai dificil decât turul – adversarii ne-au studiat bine jocul, iar programul este mai greu. Dar fiecare jucător are șanse reale să joace mult, deci pregătirea responsabilă este în beneficiul lor.”