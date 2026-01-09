Probleme tehnice la sistemul informatic al Spitalului Județean de Urgență Suceava: Nu este vorba de un atac cibernetic



Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan, a confirmat, vineri, că sistemul informatic al unității medicale întâmpină dificultăți tehnice, însă a exclus categoric ipoteza unui atac cibernetic.

„A picat sistemul. Întreaga echipă IT lucrează la remedierea acestei probleme și se speră că se va rezolva în cel mai scurt timp posibil. Nu e un atac cibernetic”, a declarat dr. Brădățan.

Potrivit acestuia, din informațiile primite de la specialiștii IT, sistemul a intrat într-o buclă tehnică, iar eforturile sunt concentrate pe identificarea și soluționarea cauzei pentru reluarea funcționării normale.

Spitalul Județean Suceava continuă să acorde asistență medicală pacienților, însă procesele administrative și de înregistrare electronică pot fi temporar afectate până la rezolvarea completă a problemei.

Conducerea unității medicale asigură pacienții și aparținătorii că situația este monitorizată permanent și că toate resursele disponibile sunt mobilizate pentru revenirea rapidă la normal.