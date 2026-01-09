Un șofer s-a prezentat beat la Poliție după ce a fost implicat într-un accident soldat doar cu pagube materiale în comuna Șcheia

Intră acum și în grupul de
Un bărbat din comuna Șcheia s-a prezentat joi, 8 ianuarie 2026, la Secția Nr. 9 Poliție Rurală Șcheia pentru a sesiza implicarea sa într-un eveniment rutier soldat exclusiv cu pagube materiale, produs în aceeași dimineață în satul Sfântu Ilie.
Din verificările efectuate de polițiști a rezultat că, în jurul orei 06:30, bărbatul conducea un autoturism marca Mercedes-Benz pe o stradă din localitate. La intersecția dintre străzile Morii și Făgărașului, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, iar mașina a intrat în coliziune cu gardul unui imobil.
Cu ocazia testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au mai arătat că autoturismul poseda asigurare RCA și inspecție tehnică periodică (ITP) valabile.
În cauză, polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Dosarul va fi soluționat procedural sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.
