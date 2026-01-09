Vreme deosebit de rece și ger în România până la mijlocul lunii ianuarie: ANM emite informare și mai multe coduri galbene



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 9 ianuarie 2026, o informare meteorologică valabilă până marți, 13 ianuarie, ora 10:00, care anunță o perioadă de vreme deosebit de rece, cu ger mai ales noaptea și dimineața, precipitații mixte, polei, ninsori și intensificări ale vântului pe întreg teritoriul țării.

Potrivit ANM, vineri și sâmbătă (9-10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea nordică, cu maxime preponderent negative (-9…0°C), cele mai scăzute în regiunile intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va aduce ger în nordul Moldovei și estul Transilvaniei (-14…-10°C), iar sâmbătă gerul va persista ziua în nordul Moldovei, cu maxime în jurul a -10°C.

Începând din noaptea de sâmbătă spre duminică până marți (13 ianuarie), vremea devine deosebit de rece în toate regiunile, cu ger nocturn și matinal în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte. Maximele vor fi între -11 și 0°C, cu ger persistent ziua izolat în nord și centru, iar minimele între -18 și -6°C. Până pe 15 ianuarie, gerul va continua în nord, centru și est.

Temporar, în seara de vineri și noaptea spre sâmbătă în vest, iar sâmbătă-duminică pe arii extinse în sud și sud-est. Ninsori în Crișana, Maramureș și local Transilvania, mixte în Banat și Oltenia cu polei izolat. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ninsori și strat de zăpadă de 5-15 cm în extremitatea sudică și sud-estică.

Meteorologii arată că vor fi și intensificări vineri în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, apoi în sud-vest și munte, cu viteze de 40-50 km/h în zone joase și 60-70 km/h la altitudine, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Coduri galbene:

Vineri, 9 ianuarie, ora 10:00 – 17:00 : Intensificări ale vântului și zăpadă viscolită în Carpații Meridionali și cea mai mare parte a Carpaților Orientali (rafale 70-85 km/h peste 1700 m, vizibilitate sub 100 m).

: Intensificări ale vântului și zăpadă viscolită în Carpații Meridionali și cea mai mare parte a Carpaților Orientali (rafale 70-85 km/h peste 1700 m, vizibilitate sub 100 m). Vineri seară – sâmbătă seară (9/10 ianuarie, ora 20:00 – 20:00) : Ger în nordul Moldovei și estul Transilvaniei (minime -14…-10°C, maxime sâmbătă ~ -10°C în nordul Moldovei).

: Ger în nordul Moldovei și estul Transilvaniei (minime -14…-10°C, maxime sâmbătă ~ -10°C în nordul Moldovei). Sâmbătă seară – luni dimineață (10-12 ianuarie, ora 20:00 – 10:00): Vreme deosebit de rece și ger în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte (maxime -12…-3°C, minime -18…-6°C).