Autoutilitară din Marginea distrusă în incendiu: Proprietarul revenise acasă de circa jumătate de oră când vehiculul a luat foc de la un scurtcircuit electric

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au fost sesizați prin 112, joi după amiaza, cu privire la un incendiu care a cuprins o autoutilitară parcată în curtea unui imobil din comuna Marginea.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți și o autospecială aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Marginea. Echipajele au reușit să localizeze și să stingă incendiul, prevenind propagarea flăcărilor către alte bunuri sau construcții din apropiere.

Din cercetările preliminare efectuate de pompieri a rezultat că focul a pornit de la un scurtcircuit electric la un cablu conductor defect și neizolat corespunzător, în zona motorului vehiculului.

Proprietarul autoutilitarei, un bărbat din localitate, a declarat că, în jurul orei 16:30, revenise acasă după ce circulase cu vehiculul pe raza comunei. La aproximativ 40 de minute după parcarea în curte, a observat fum ieșind de sub capotă. Un vecin prezent la fața locului a apelat imediat numărul unic de urgență 112.

Autoutilitara marca Mercedes-Benz a suferit distrugeri semnificative la nivelul caroseriei și interiorului, prejudiciul fiind estimat de proprietar la aproximativ 7.000 de euro.

Proprietarul a precizat că nu bănuiește nicio persoană de comiterea unei fapte intenționate și exclude orice ipoteză de infracțiune, el însuși constatând direct modul în care a izbucnit incendiul.