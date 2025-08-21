O femeie din București a murit în curtea casei părintești din Forăști



Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 10:20, prin apel la 112 de către personalul unei ambulanței cu privire la decesul unei femei de 76 de ani, în satul Boura, comuna Forăști.

Echipajul de poliție, deplasat la fața locului, a stabilit din primele cercetări că femeia, domiciliată în București, se afla împreună cu soțul său, în vârstă de 75 de ani, la casa părintească din satul Boura, cu scopul de a renova locuința.

În dimineața zilei de 20 august, în jurul orei 10:00, în timp ce serveau cafeaua în curtea casei, femeia a acuzat o stare de rău, s-a prăbușit și a devenit inconștientă.

Soțul său a solicitat imediat intervenția unui echipaj medical.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul ambulanței, decesul a fost constatat la fața locului. Femeia era cunoscută cu afecțiuni medicale și înscrisă la un medic de familie din București.

Soțul acesteia a declarat că, în ultima perioadă, ea se plânsese de dureri de cap și în piept, dar nu consultase un specialist.

Acesta a precizat că nu are suspiciuni legate de incident.

Cu sprijinul unui tehnician criminalist, polițiștii au efectuat cercetări la fața locului, fără a identifica urme sau semne de violență pe corpul decedatei.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Fălticeni pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă – moarte suspectă”, urmând ca investigațiile să fie continuate de Postul de Poliție Forăști.