Urmărire ca în filme în Rădăuți: Motociclist fără permis, prins conducând o motocicletă radiată din circulație

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți, aflați în patrulare pe strada Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți, au observat miercuri dimineața în jurul orei 11:10 o motocicletă Yamaha, cu număr de înmatriculare din Germania, circulând dinspre orașul Milișăuți spre centrul municipiului.

Echipajul a efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru verificarea documentelor, însă conducătorul motocicletei a refuzat să se conformeze, accelerând și continuându-și deplasarea.

Polițiștii au pornit în urmărirea motociclistului, solicitând sprijinul colegilor din Biroul de Ordine și Siguranță Publică pentru a-l bloca, având grijă să prioritizeze siguranța acestuia și a celorlalți participanți la trafic. Motociclistul a virat stânga în dreptul supermarketului Penny, deplasându-se pe aleile dintre blocuri, apoi pe străzile Mihai Viteazul și Bogdan Vodă, îndreptându-se spre centura Rădăuți.

În zona complexului Nordic Twins, acesta a fost interceptat, imobilizat și încătușat fără a suferi vătămări.

Conducătorul, un bărbat domiciliat în orașul Milișăuți, a fost condus la sediul Poliției Municipale Rădăuți pentru verificări.

În urma interogării bazelor de date, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru categoria respectivă, iar motocicleta era radiată din circulație de autoritățile germane.

Testele efectuate au arătat o alcoolemie de 0,00 mg/l alcool în aerul expirat și rezultate negative pentru consumul de substanțe psihoactive.

În acest caz, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui autovehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat”.