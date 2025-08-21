Cutia Bebelușului ajunge la încă 965 de mame cu nou-născuți din județul Suceava



Cea de-a treia ediție a Programului Cutia Bebelușului, finanțat de Fundația OMV Petrom și implementat de Asociația SAMAS și Salvați Copiii România, începe în luna august și în județul Suceava. În următoarele 12 luni, la nivelul județului, alte 965 de mame cu nou-născuți vor beneficia de cutia cu peste 64 de produse necesare bebelușului în primele luni de viață, ducând numărul total al beneficiarelor acestui program, de la prima ediție până la finalul celei de-a treia, la 2.464.

Programul va fi gestionat în cele 76 de comunități din județ atât de Asociația SAMAS (care va acorda 655 de cutii), cât și de Salvați Copiii România (cu 310 cutii în această ediție).

6 specialiști și medici de familie colaboratori ai Salvați Copiii România și 75 de asistenți medicali comunitari care colaborează cu Asociația SAMAS – facilitează interacțiunea cu beneficiarii și le oferă acestora cursuri despre creșterea și îngrijirea copilului, precum și asistență medicală. În primele două ediții, în județul Suceava, 2.998 de părinți au beneficiat de cursuri de alăptare, dar și pentru sănătatea mamei, copilului și a întregii familii susținute de profesioniști.

Peste 64 de produse esențiale pentru bebeluș și mamă

“În mediul rural, multe mame vin la control fără niciun fel de pregătire pentru naștere sau îngrijirea nou-născutului. Programul Cutia Bebelușului face o diferență reală – oferă produse esențiale, dar mai ales informații clare, care le ajută să înțeleagă ce au de făcut. Am observat mame mai responsabile, care vin mai des la controale și întreabă mai mult”, a spus dr. Dan Lăpușan, medic de familie în Comuna Voitinel, colaborator al Salvați Copiii România.

Cutia Bebelușului conține azi peste 64 de produse esențiale nou-născutului în primul an

de viață: haine, scutece, lenjerie de pat, saltea, pilotă, prosop, sistem de înfăşat, articole de

îngrijire pentru mame, cosmetice şi consumabile pentru îngrijirea nou-născuților, termometru de baie, termometru digital pentru corp, pachet de scutece, foarfecă pentru copii, inclusiv jucării şi cărţi pentru copii. Odată golită de produse, cutia se transformă într-un spațiu sigur pentru somnul bebelușului în primele luni de viaţă, când riscul morţii prin sufocare este foarte ridicat.

“Locuim într-un sat și nu aveam posibilitatea să cumpăr tot ce-mi trebuia pentru bebeluș. Cutia Bebelușului m-a ajutat enorm – am avut hăinuțe, produse de igienă și chiar informații utile pe care nu le știam”, a adăugat șiMirabela, o mamă din comuna Voitinel, beneficiară a Salvați Copiii România.

Educație, speranță și empatie

În luna mai a acestui an, în cadrul programului au fost lansate Tutorialele Cutia Bebelușului, un ajutor esențial pentru gravide și mame, realizate de specialiști în pediatrie, puericultură, alăptare, psihologie etc. Cele 8 materiale video abordează teme de interes pentru părinți, de la alăptare la depresia postpartum, și consolidează componenta educațională a programului. Tutorialele au fost vizionate deja de peste 4 milioane de persoane.

O noutate în ediția a treia o reprezintă un “Ghid pentru mama”, care se găsește în Cutia Bebelușului și include 9 broșuri grafice, foarte accesibile, destinate mamelor care primesc cutia și care le aduc acestora informații esențiale despre siguranța somnului bebelușilor, diversificare, plânsul copilului, mituri în creșterea și îngrijirea copiilor etc.

“Pentru mine programul Cutia Bebelușului a avut un dublu impact. Pe lângă informațiile medicale pe care le ofer am reușit, datorită acestui program, să aduc bucurie în comunitate, oferind și un sprijin mult așteptat mămicilor vulnerabile. M-a determinat să cunosc mai bine nevoile beneficiarelor și a reușit să mă apropie și de ceilalți membri din familia lărgită, cărora le-am câștigat o dată în plus încrederea. Acest program inovator m-a umplut de bucurie și satisfacție. Sper din tot sufletul să continuăm acest program cât mai mulți ani, să aducem bucurie în familiile mai puțin norocoase. Transmit pe această cale mulțumirile comunității către toți specialiștii, către toți oamenii de bine (puțin spus), care au pus suflet și enorm de multă muncă la acest program!”, spune Cristina Oltea Chichiriță, asistent medical comunitar în comuna Arbore, colaborator al Asociației SAMAS.

“Încă de la început, acest program a fost ca o minune! Nu e ușor să aduci pe lume un suflet, rolul de mamă vine cu multe întrebări și această cutie rămâne un ajutor consistent. Chiar și după 7 copii alăptați, multe informații au fost noi”, adaugă Angelica, o mamă din satul Arbore, beneficiară a Asociației SAMAS.

Intervenție în 1.500 de comunități din 23 de județe

Programul Cutia Bebelușului ajunge anul acesta în 1.500 de comunități din 23 de județe, 360 de cadre medicale din aceste zone fiind implicate în derularea lui la nivel national. Cu o finanțare de 4,5 milioane de euro, programul Cutia Bebelușului își propune să contribuie la reducerea ratei mortalității infantile în România prin susținerea sănătății mamelor și copiilor din comunități vulnerabile. Numărul total al mamelor cu nou-născuți care vor beneficia de program până la finalul ediției a treia va ajunge la 25.300.