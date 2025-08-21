„Grădini muzicale” – eveniment inedit, care potențează cultura în cadru natural prin muzică, teatru și video art



În perioada 3 – 7 septembrie 2025, în cadrul proiectului „Grădini Muzicale”, va avea loc o serie de concerte de muzică clasică, într-o fuziune cu genul muzicii pop și cu muzică din perioada interbelică, teatru și video art. Totul se va desfășura în spații neconvenționale, în aer liber, după cum urmează: Rădăuți – Parcul Central, Dornești – Grădina Egger, Marginea – Amfiteatru, Horodnic de Jos – Grădina Colecției Etnografice „Felicia și Dionizie Olenici” și Horodnic de Sus – Grădina Voievozilor.

Prezența unui concept interdisciplinar în locuri atipice, într-un cadru natural, prin intermediul a cinci concerte realizate în fuziune cu teatru și video art, aduc în atenție formații muzicale prezente în premieră în zonă – Ansamblul de Muzică Barocă Enérgeia, Diamond Quartett, Valentin Albeșteanu & Miruna Ionescu & Taraf de oraș, Iana Novac & Cvartetul Liric & Marius Sireteanu, NSCo Ensemble, momente dramaturgice susținute de actrița Clara Popadiuc și video art semnat de Cristina Bodnărescu.

„La începutul lunii septembrie, zona de nord a țării se îmbogățește cu un eveniment cultural interdisciplinar complex, care valorifică mai multe spații în aer liber din zona Rădăuți și care facilitează accesul la cultură, în special pentru tineri. Ne bucurăm că și în acest an, muzica clasică și diverse alte genuri muzicale își găsesc loc alături de teatru și video art în „Grădini Muzicale”, un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Atunci când am conturat acest proiect, m-am gândit la acest melanj perfect – muzica ce înnobilează spații noi, teatrul care creează dialog cultural și compozițiile de video art ce amplifică percepția multisenzorială a publicului pe care ni-l dorim la genul acesta de evenimente. Diversitatea culturală în context neconvențional conectează tinerii cu muzica clasică, arta teatrală și limbajul vizual.” – Ovidiu Foca, manager Casa de Cultură Rădăuți.

Program:

Povești nemuritoare – Diamond Quartet

Grădina Voievozilor Horodnic de Sus, 3 septembrie 2025, ora 20:00

Pasiune – Iana NOVAC & Cvartet Liric& Marius SIRETEANU

Parcul Central Rădăuți, 4 septembrie 2025, ora 20:00

Cântece de lume – NSCo Ensemble – Ovidiu FOCA – voce, Andrei Mihail RADU – vioară, Corina RĂDUCANU & Eugen DUMITRESCU – pian la patru mâini

Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici Horodnic de Jos, 5 septembrie 2025, ora 20:00

Baroc…ABC – Ansamblul Enérgeia – Andrei Mihail RADU – vioară, Emin CURTGEAFAR – oboi, Raluca Maria CONSTANTIN – vioară, Constantin BORODIN – violoncel, Andrieș CIGULEA – violă, Abel CHIRCĂ – vioară; Nicolae DOBROVICESCU – vioară, Ionuț CRISTEA – contrabas

Grădina EGGER, 6 septembrie 2025, ora 20:00

Poveste de odinioară – Miruna IONESCU&Valentin ALBEȘTEANU și Taraful de oraș

Amfiteatrul Marginea, 7 septembrie 2025, ora 20:00