Accident rutier grav pe DN2E, la Voitinel: Doi frați de pe un moped răniți, iar șoferul vinovat a fugit. Nici șoferul și nici conducătorul mopedului nu au permis auto

Un accident rutier între un autoturism și un moped a avut loc sâmbătă seara, 27 decembrie 2025, în jurul orei 20:30, pe DN2E, în afara localității Voitinel. În urma impactului a rezultat în rănirea a doi tineri și avarierea a trei vehicule.

Potrivit datelor din anchetă, un autoturism marca Audi A3, care circula dinspre Vicovu de Jos spre Voitinel, a pătruns pe contrasens pe un sector în aliniament și a acroșat frontal un moped marca Kimko. La ghidonul mopedului se afla un tânăr de 19 ani din Voitinel, având ca pasager pe fratele său de 16 ani. Mopedul a ricoșat și a atins ușor un autoturism marca Skoda care circula regulamentar din sens opus, condus de un bărbat de 41 de ani din comuna Arbore.

În urma impactului, conducătorul mopedului a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți cu marcă traumatică abdominală (escoriație) și suspect fractură femur. Pasagerul de 16 ani a suferit traumatism cranio-cerebral cu pierdere de cunoștință și policontuzii, fiind transferat la Spitalul Județean Suceava.

Conducătorul Audi A3 a abandonat vehiculul imediat după accident și a fugit de la fața locului. Din cercetări, acesta a fost identificat ca un bărbat de 38 de ani din Voitinel, care nu posedă permis de conducere și este căutat de poliție.

Conducătorul mopedului nu deține permis de conducere. Șoferul Skoda a fost testat negativ cu etilotestul și i s-au recoltat probe biologice.

S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și părăsirea locului accidentului față de șoferul fugar, și conducere fără permis față de tânărul de pe moped.