Un bărbat beat din Verești a sesizat la 112 că ar fost dus într-o localitate necunoscută, dar el intarse în casa unei vecine după ce a spart geamul

Polițiștii Secției 2 Rurale Ipotești au fost sesizați prin SNUAU 112 pe 27 decembrie 2025, la ora 23:30, de un bărbat în vârstă de 57 de ani din satul Bursuceni, comuna Verești, care a reclamat că ar fi fost luat cu mașina și abandonat într-o localitate necunoscută.

La deplasarea la fața locului, apelantul a fost identificat la domiciliul său, în stare avansată de ebrietate. Din discuții, acesta a relatat că a consumat alcool în localitate, apoi s-a îndreptat spre casă. A intrat însă în curtea unei vecine, iar negăsind cheia, a spart geamul de la ușa de acces crezând că este locuința sa, și abia în interior și-a dat seama de greșeală.

Între timp, o altă sesizare prin 112 a venit de la o femeie din localitatea Corocăiești, comuna Verești, care a reclamat că bărbatul a distrus un geam la locuința bunicii sale, o femeie în vârstă de 89 de ani. La verificări, proprietara a confirmat identificarea apelantului ca autor al distrugerii.

Confruntat cu situația, bărbatul a recunoscut că apelul inițial la 112 a fost nejustificat, datorat stării de ebrietate, și a declarat că nu a fost victima niciunei infracțiuni. Atât el, cât și proprietara afectată au declarat în scris că nu doresc formularea plângerii prealabile pentru violare de domiciliu.

Pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgență, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.000 lei, conform OUG 34/2008.