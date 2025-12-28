Incident în comuna Straja: O autospecială de pompieri a derapat după intervenția la incendiu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O autospecială de intervenție a pompierilor militari a derapat pe un drum forestier din comuna Straja, în timpul retragerii echipajelor după lichidarea unui incendiu la o gospodărie. Incidentul s-a produs din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, dar echipajul este în afara oricărui pericol.

Foto ilustrativă

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, evenimentul a avut loc după stingerea incendiului izbucnit în noaptea de 27 spre 28 decembrie, la o gospodărie unde au ars complet anexele (aproximativ 80 mp, construcții majoritare din lemn) și a fost degradat un perete al casei de locuit. Cauza probabilă a incendiului a fost efect termic al curentului electric generat de un cablu defect. Pompierii au salvat casa de locuit și gospodăria învecinată, fără victime omenești.

La retragerea pe partea de coborâre a drumului forestier, autospeciala a derapat din cauza gheții și zăpezii. Au rezultat doar avarii la vehicul, fără răniți în rândul echipajului.

Intervenția inițială a implicat 7 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, de la subunitățile Vicovu de Sus și Rădăuți, alături de SVSU Straja, Brodina, Voitinel și Bilca.