Foaie Verde din Bucovina laudă decizia lui Gheorghe Șoldan de a opri groapa de gunoi de pe Mestecăniș: „Singurul politician care a făcut ceva concret”

Asociația Foaie Verde din Bucovina, prin coordonatorul Dan Acibotăriţă, a transmis un mesaj public în care apreciază poziția fermă a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, de a nu permite deschiderea depozitului de deșeuri de pe Mestecăniș, considerând-o o acțiune concretă pentru protejarea mediului în Bucovina.

„Anul acesta s-a întâmplat ceva frumos pentru un munte din Bucovina. Actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Șoldan, a spus cu subiect și predicat că nu va permite deschiderea gropii de gunoi de pe Mestecăniș. Este singurul politician care a făcut ceva concret pentru a opri urâtul construit în județul Suceava cu acceptul UE. Să nu uităm că domnul Gheorghe Flutur este „nașul” acelei rușini naționale intitulată „depozit ecologic pe Mestecăniș””, a declarat Dan Acibotăriţă.

Mesajul semnalează și probleme actuale: locuitori din comuna Dărmănești reclamă exploatări intense de lemn, transformând pădurile în stufișuri și buruieni, cu transporturi zilnice de lemn.

Cu toate acestea, Acibotăriţă recunoaște progresele din ultimul deceniu: plantări de sute de mii de puieți, extinderea pepinierelor și colaborare mai strânsă între autorități și iubitori de mediu. Totuși, avertizează că vigilența trebuie menținută cât timp firme austriece continuă exploatările masive.

„Pădurea, muntele trebuie protejate de către oameni. Atât timp cât avem firme austriece care sunt halitorii profesioniști de lemn, vigilența trebuie să fie pe primul plan”, a concluzionat coordonatorul Foaie Verde din Bucovina.

Problemele cu exploatările forestiere rămân o temă recurentă în Bucovina, cu dezbateri între dezvoltare economică și protecție ecologică.