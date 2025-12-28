ANM actualizează avertizările meteo: Cod portocaliu de viscol puternic în Moldova și la munte până luni dimineață



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări cod galben și portocaliu valabile până pe 29 decembrie, ora 23:00 (cod galben) și respectiv ora 02:00 (cod portocaliu). Fenomenele vizate includ ninsori viscolite, intensificări ale vântului și vizibilitate foarte redusă, afectând în principal Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonele montane.

Cod galben principal (28 decembrie ora 10 – 29 decembrie ora 10)

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, cu vizibilitate temporar sub 100 m. Vântul va atinge 50-70 km/h, cu strat de zăpadă de 3-8 cm general și 10-20 cm în Carpații Orientali și Meridionali. În Oltenia, sudul Banatului și local Muntenia: rafale de 50-70 km/h.

Cod portocaliu (28 decembrie ora 10 – 29 decembrie ora 02)

În cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania: rafale de 70-90 km/h, ninsoare viscolită și vizibilitate foarte redusă. În Carpații Meridionali (până la 1700 m) și nordul/centrul Carpaților Orientali (peste 1700 m): viscol puternic cu viteze de 90-100 km/h.

Cod galben suplimentar (29 decembrie ora 10 – 29 decembrie ora 23)

Intensificări ale vântului în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei (50-70 km/h). În Carpații Meridionali și de Curbură: 60-85 km/h, iar peste 1700 m rafale de 90-120 km/h, cu zăpadă viscolită și vizibilitate scăzută. Intensificări locale de 40-45 km/h și în restul teritoriului.

ANM precizează că mesajele pot fi actualizate, inclusiv cu nowcasting pentru fenomene imediate.