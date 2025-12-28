Incendiu la o gospodărie din comuna Straja: Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale de stingere



Un incendiu a izbucnit în noaptea de 27 spre 28 decembrie 2025, la o gospodărie din comuna Straja, fiind sesizat prin SNUAU 112 la ora 01:14. Pompierii militari de la subunitățile Vicovu de Sus și Rădăuți, împreună cu lucrătorii SVSU Straja, Brodina, Voitinel și Bilca, au intervenit cu 7 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, ardeau generalizat anexele gospodărești, cu pericol de propagare la casa de locuit.

Incendiul a fost lichidat la ora 04:10.

În flăcări au ars complet anexele gospodărești, construcții majoritare din lemn, pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Flăcările au degradat și un perete din lemn al casei de locuit, elemente de tâmplărie și alte bunuri.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit, cu bunurile aferente.