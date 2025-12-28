Ninsori viscolite pe DN17, în Pasul Tihuța – Poiana Stampei. DRDP Iași spune că circulația se desfășoară normal



Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a informat că, în această dimineață, s-au înregistrat ninsori viscolite pe DN17, pe sectorul Tihuța – Poiana Stampei în contextul avertizărilor meteorologice de vreme nefavorabilă. Ninsori slabe au fost semnalate la primele ore și în județele Bacău, Neamț și Vaslui.

Cu toate acestea, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfășoară normal, fără perturbări majore provocate de condițiile meteo.

DRDP Iași reamintește că întreaga regiune rămâne sub cod portocaliu de vânt puternic (rafale de 70-90 km/h) și ninsori viscolite, îndeosebi în zona montană, valabil până mâine seară (29 decembrie).

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție și să echipeze autovehiculele corespunzător pentru sezonul de iarnă (anvelope de iarnă, lanțuri etc.).

Avertizarea vine în contextul codurilor emise de ANM pentru intensificări ale vântului și viscol, cu impact în zonele montane și estice. Echipele de deszăpezire sunt în teren pentru menținerea drumurilor practicabile.