Deces subit în cartierul Burdujeni: Un bărbat găsit inconștient de soție când s-a întors de la serviciu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat în vârstă de 67 de ani din municipiul Suceava a fost găsit decedat în apartamentul său de pe strada Amurgului, cartierul Burdujeni. Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava a sesizat Poliția Secției Burdujeni sâmbătă seara, 27 decembrie 2025, la ora 22:39.

Soția victimei, în vârstă de 67 de ani, a plecat dimineața la locul de muncă, lăsându-l pe soț singur acasă. La întoarcere, în cursul serii, l-a găsit inconștient pe pat și a apelat imediat la 112. Echipajul SAJ a încercat manevre de resuscitare, dar cadrele medicale au constatat decesul.

Femeia a declarat că soțul ei efectuase recent analize medicale, fiind suspect de diabet. La cercetarea la fața locului nu s-au identificat urme de agresiune pe corp.

Cadavrul a fost depus la Morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.