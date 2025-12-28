Biciclist amendat cu peste 2000 de lei după ce a fost acroșat ușor de un autoturism la Liteni



Poliția Orașului Liteni a fost sesizată prin SNUAU 112 pe 27 decembrie 2025, la ora 18:30, de o conducătoare auto care a reclamat că a lovit un pieton în timp ce se deplasa pe raza orașului.

Din verificările la fața locului, un bărbat în vârstă de 51 de ani din satul Rotunda, oraș Liteni, se deplasa pe bicicletă pe strada Rotunzii, dinspre Liteni spre Rotunda. Acesta s-a dezechilibrat și a căzut în afara părții carosabile, iar sacoșa cu cumpărături de pe ghidon s-a împrăștiat pe drum. Când s-a ridicat să adune bunurile, a fost atins ușor de un autoturism marca Opel condus regulamentar în aceeași direcție de o femeie.

Conducătoarea auto a declarat că a schimbat lumina de drum cu cea de întâlnire datorită unui vehicul din sens opus și l-a observat prea târziu pe biciclist, frânând, dar atingându-l foarte ușor cu partea stânga față.

Bărbatul nu a suferit vătămări corporale și a refuzat examinarea medicală. Nici autoturismul, nici bicicleta nu prezentau avarii. Conducătoarea a fost testată negativ cu aparatul alcotest.

Biciclistul emana halenă alcoolică și a refuzat testarea. De asemenea, nu era echipat cu elemente reflectorizante și a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.025 lei.