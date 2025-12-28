Accident rutier pe DN2, la Bălcăuți, fără victime, dar traficul e afectat de viscol și vizibilitatea redusă



Un accident rutier a avut loc pe DN2, în zona localității Bălcăuți.

Nu s-au înregistrat victime omenești, însă traficul în zonă este dirijat de Poliție.

Din informarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, în sector se înregistrează viscol la sol și vizibilitate redusă, condiții care au contribuit probabil la incident. Echipele DRDP Iași acționează pentru curățarea carosabilului și tractarea autovehiculelor implicate.

Traficul pe DN2, în zona localității Bălcăuți, a fost reluat după accidentul rutier care a blocat temporar circulația.

Pe sectorul până la Siret persistă viscol la sol și vizibilitate redusă. Condiții similare se înregistrează și pe DN17A, între Bălcăuți și Dornești.

Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași acționează pe ambele sectoare cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea traficului în siguranță.

Autoritățile recomandă circulația cu atenție și echiparea corespunzătoare a autovehiculelor (anvelope de iarnă, lanțuri, combustibil suficient).