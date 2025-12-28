Ninge viscolit în toată Moldova cu rafale peste 100 km/h în zona de nord



Ninsori viscolite și vânt puternic afectează în acest moment toate județele Moldovei, cu sectoare de viscol la sol mai accentuate în partea de nord a regiunii, în special în județele Suceava și Botoșani.

Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori viscolite și vânt puternic pentru întreaga regiune, cu rafale ce pot depăși 100 km/h.

Imagini recente publicate de DRDP Iași surprind condiții dificile pe DN17, în Pasul Tihuța (limita județelor Suceava și Bistrița-Năsăud), unde viscolul reduce vizibilitatea și formează troiene.

DRDP Iași reiterează apelul către conducătorii auto să nu plece la drum decât dacă este absolut necesar și doar cu autovehiculele echipate corespunzător pentru iarnă (anvelope de iarnă, lanțuri, combustibil suficient).