Prefectul Andronachi pe fondul codului portocaliu de ninsori viscolite: Trafic îngreunat punctual pe E85, dar fără închideri majore



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis un comunicat privind impactul avertizărilor meteorologice cod portocaliu și galben, caracterizate prin ninsoare viscolită și rafale puternice de vânt. Starea drumurilor a fost afectată punctual, în special pe sectoare intens circulate, unde viscolul a favorizat acumulări rapide de zăpadă și reducerea vizibilității.

Pe drumul european E85, în zona Ratoș, circulația a fost temporar îngreunată de două evenimente rutiere distincte: derapajul unui autotren și o tamponare între două autoturisme. În ambele cazuri, traficul a fost restricționat doar pentru intervale scurte, necesare degajării carosabilului, fără închideri de durată.

Pe parcursul perioadei cu fenomene severe, circulația s-a desfășurat pe toate sectoarele de drum din județ, fără blocaje majore sau închideri totale.

Cele mai afectate tronsoane au fost:

E85 – Ratoș – Calafindești (6 utilaje de deszăpezire).

DJ 209D – Șerbăuți – Bălcăuți (două utilaje, unul suplimentar).

DJ 175 – Pojorâta – Izvoarele Sucevei.

DJ 209D – acces către Aeroportul Suceava.

Prefectul a verificat personal situația pe sectoarele Ratoș, Calafindești, Șerbăuți, Bălcăuți și Siret, constatând intervențiile echipelor operative. „Intervențiile sunt adaptate permanent situației din teren, cu prioritizarea sectoarelor intens circulate și suplimentarea utilajelor acolo unde condițiile o impun”, a precizat Traian Andronachi.

Echipele rămân mobilizate, ajustând dispozitivul de deszăpezire în funcție de evoluția vremii. Conducătorii auto sunt rugați să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza și să evite deplasările neesențiale.

Mulțumiri au fost adresate Poliției rutiere, personalului de intervenție și echipelor de la sectoarele de drumuri pentru activitatea în condiții dificile.