DRDP Iași: Atenție șoferi! Ninsoare viscolită și vizibilitate redusă pe DN2 Grănicești – Bălcăuți, spre granița cu Ucraina

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași avertizează conducătorii auto că pe DN2, sectorul Grănicești – Bălcăuți, spre granița cu Ucraina, se circulă în condiții de carosabil umed, ninsoare viscolită, sectoare cu viscol la sol și vizibilitate redusă.

„Atenție! Se circulă în condiții de carosabil umed și ninsoare viscolită, cu sectoare de viscol la sol și vizibilitate redusă pe DN 2, Grănicești – Bălcăuți, județul Suceava, spre granița cu Ucraina”, a transmis DRDP Iași.

Echipele Secției Drumuri Naționale Suceava acționează în acest moment pe toate sectoarele din administrare pentru deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant.

Sursa citată arată că totuși, vremea imprevizibilă impune prudență maximă.

DRDP Iași recomandă circulația cu viteză adaptată, echiparea obligatorie pentru sezonul de iarnă (anvelope de iarnă, lanțuri, combustibil suficient) și evitarea manevrelor riscante.

Condițiile sunt cauzate de codurile portocaliu și galben active pentru viscol puternic și ninsori viscolite în regiune, cu rafale ce depășesc 100 km/h în zone montane. Autoritățile monitorizează permanent traficul pentru prevenirea blocajelor.