Incendiu violent la o gospodărie din localitatea Stroiești: Vântul puternic favorizează propagarea flăcărilor

Un incendiu a izbucnit la o gospodărie din comuna Stroiești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, flăcările se manifestă violent la casa de locuit și construcțiile anexe, propagarea fiind favorizată de vântul puternic din contextul codurilor meteorologice active.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari de la subunitățile Suceava, Fălticeni și Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cornu Luncii. Intervenția implică șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Echipajele lucrează intens pentru localizarea și lichidarea incendiului, prevenind extinderea la proprietăți învecinate.

Din primele informații, nu au fost semnalate victime omenești.