Crucea Roșie Suceava a finalizat proiectul „P.A.S. – Pregătește-te, Ajută, Salvează”: Defibrilatoare publice și instruire pentru peste 1.000 de elevi

Filiala Suceava a Crucii Roșii Române a anunțat, luni, finalizarea proiectului „P.A.S. – Pregătește-te, Ajută, Salvează”, derulat în perioada iulie – decembrie 2025. Inițiativa, finanțată din fondurile colectate de Crucea Roșie Română prin taxa de timbru de 1%, a vizat creșterea gradului de siguranță în județ prin educarea populației în măsuri de prim-ajutor de bază și dotări esențiale.

Proiectul a inclus amplasarea a două defibrilatoare automate externe (DEA) cu acces public în municipiul Suceava: unul pe Esplanada Casei de Cultură (intrarea parcare 2) și unul în corpul A al Universității „Ștefan cel Mare”. Aceste echipamente pot salva vieți în cazuri de stop cardio-respirator.

De asemenea, filiala și-a consolidat baza de instructori și echipamente pentru cursuri de prim-ajutor, rămânând singurul furnizor acreditat GFARC (Global First Aid Reference Center) din județ.

O componentă majoră a vizat mediul educațional fiind realizate parteneriate cu 16 unități de învățământ (8 din zona Vatra Dornei, 7 din Suceava și localități limitrofe, 1 din zona Rădăuți). Peste 1.000 de elevi și 48 de cadre didactice au fost instruiți în prim-ajutor, iar fiecare școală parteneră a primit două truse de prim-ajutor.

„Proiectul a subliniat importanța cunoașterii măsurilor de prim-ajutor de bază pentru toate categoriile de vârstă. Intervenția rapidă și corectă a unui martor instruit poate salva vieți și reduce consecințele unor situații critice”, se arată în comunicat.

Crucea Roșie Suceava își reafirmă angajamentul de a continua acțiunile de educare și prevenție pentru un județ mai sigur și solidar.