7 sloturi care au schimbat jocurile de noroc pentru totdeauna

Fiecare platformă de cazino online propune astăzi sute sau chiar mii de sloturi video. Furnizorii de software de specialitate continuă să creeze permanent noi titluri, ținând pasul cu preferințele de ultim moment ale pasionaților de păcănele și chiar încercând să anticipeze dorințele acestora în materie de distracție în universul iGaming.

Privind în urmă printre atât de multe jocuri de cazinou lansate de-a lungul timpului, se remarcă unele sloturi care au rămas ca repere semnificative în istoria acestor jocuri de noroc. În prezentul articol prezentăm 7 astfel de titluri care au influențat cursul evoluției industriei de jocuri de cazinou.

Liberty Bell

Aparatul mecanic inventat de Charles Fey spre finalul secolului al XIX-lea este considerat primul care seamănă cu cele ce aveau să devină atât de populare în cazinourile terestre.

Liberty Bell conținea trei role rotative cu cinci simboluri disponibile, printre care clopotul ce a dat numele jocului. Dispozitivul a oferit primul sistem automat de plată, iar cel mai mare câștig se obținea atunci când erau afișate trei clopote.

Fey, care profesa ca mecanic auto în SUA și dorea să le ofere clienților o metodă de așteptare plăcută în timp ce le erau reparate mașinile, nu și-a patentat invenția, iar acest fapt a dat ocazia multor altor producători să îi copieze aparatul.

De exemplu, în 1908 deja se răspândise Operator Bell, care includea printre simboluri lămâi și prune. Chiar și în lumea digitală actuală, jocurile de pacanele 77777 sunt în topurile globale. Demn de subliniat este că aparatul Operator Bell a fost produs la scară largă: peste 30.000 de bucăți.

Money Honey

Primul aparat slot electromecanic a fost lansat de compania Bally Manufacturing în anul 1963. Money Honey a oferit o perspectivă nouă acestor jocuri, care brusc au devenit și mai atractive. Aparatele de sloturi erau deja introduse în Las Vegas și Atlantic City, iar inovația le-a făcut să se deschidă mai puternic spre publicul larg.

Money Honey slot

Fortune Coin

Următorul pas tehnologic s-a consemnat în anul 1976: Fortune Coin Co a lansat primul slot video. Practic, orice aparat slot disponibil astăzi în cazinouri terestre se inspiră din acest prototip. Dispozitivul inițial avea un receptor color Sony Trinitron de 48 cm. Prima demonstrație publică live a avut loc la Hotelul Hilton din Las Vegas.

Reel ‘Em In

Două decenii mai târziu, un alt reper a marcat domeniul jocurilor de cazinou. Dezvoltatorul de software WMS a lansat primul slot video care a oferit o funcție bonus pe al doilea ecran.

Cu un impact colosal asupra industriei, jocul a transformat modul în care utilizatorii se distrează, adăugând funcții interesante dincolo de mecanismul clasic de gambling presupus de rotația rolelor cu simboluri până la alinierea unei combinații câștigătoare.

Cleopatra

Un alt joc emblematic a apărut deja în plin avans al mediului digital. Titlul de păcănele Cleopatra cu 5 role și 20 de linii de plată, cu tematică egipteană, a fost produs de renumitul dezvoltator IGT.

Șansa de a câștiga 15 rotiri gratuite cu un multiplicator 3x s-a dovedit bine primită de pasionații de jocuri de cazinou, iar slotul Cleopatra a beneficiat de numeroase actualizări și chiar variante suplimentare precum Cleopatra Gold din anul 2020.

Sushi Bar

O altă inovație a industriei de specialitate a vizat introducerea graficii 3D. Betsoft Gaming a dat lovitura cu Sushi Bar în anul 2012. Aceeași compania s-a remarcat pozitiv în fața pasionaților de sloturi video și prin alte jocuri de succes precum Good Girl, Bad Girl, Mamma Mia și More Gold Diggin’.

Mega Fortune

NetEnt a scris de asemenea istorie cu jocul Mega Fortune, oferind cel mai mare jackpot progresiv: 17.860.868 EUR, premiu declanșat la data de 20 ianuarie 2013 la Paf Casino din Finlanda.

La nivel global, multe sloturi video online și offline au oferit între timp jackpoturi spectaculoase, însă acel câștig rămâne unul absolut epic.

sursa foto canva.com