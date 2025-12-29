Incendiul violent care a mistuit o gospodărie din comuna Stroiești izbucnit de la jarul sau scânteile provenite din coșul de fum



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu violent a izbucnit duminică seara, 28 decembrie, la o gospodărie din comuna Stroiești.

Flăcările s-au manifestat la casa de locuit și construcțiile anexe, propagarea fiind favorizată de vântul puternic din contextul codurilor meteorologice active.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, intervenția a implicat pompierii militari de la subunitățile Suceava, Fălticeni și Rădăuți, împreună cu lucrătorii SVSU Cornu Luncii, cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Incendiul a fost localizat în limitele găsite și lichidat la ora 00:16. Prin intervenție susținută, au fost salvate cele două gospodării învecinate. Pompierii au rămas la fața locului până în jurul orei 03:00 pentru monitorizare și înlăturarea efectelor negative, prevenind reaprinderea focarelor ascunse alimentate de vânt.

În incendiu au ars complet casa de locuit cu bunurile aferente, adăpostul de animale (unde au pierit un cal, un porc și păsări de curte), șura cu utilaje gospodărești, obiecte electrocasnice, circa 3 tone de cereale, lemne de foc și alte bunuri.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești.

Cauza probabilă a fost jar sau scântei provenite din coșul de fum deteriorat sau amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.