Prefectul de Suceava spune că intervențiile pe drumurile din județ au fost susținute pe fondul codului portocaliu și recunoaște că au fost zone cu circulație îngreunată de viscol și evenimente rutiere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat, luni dimineața, că rețeaua de drumuri din județ este practicabilă în contextul avertizărilor meteorologice cod portocaliu și galben, caracterizate prin ninsoare viscolită și intensificări puternice ale vântului.

„La acest moment, întreaga rețea de drumuri din județul Suceava este practicabilă, în condiții de iarnă, fără sectoare închise circulației”, a declarat prefectul, subliniind că județul gestionează peste 2.600 km de drumuri publice (630 km naționale, peste 1.100 km județene și restul comunale), ceea ce impune intervenții susținute și coordonate.

Pe parcursul fenomenelor severe, s-a intervenit continuu pe toate categoriile de drumuri, cu utilaje și echipe operative. Cele mai solicitate tronsoane au fost cele expuse viscolului și traficului intens. Ieri, pe E85 în zona Ratoș, circulația a fost temporar îngreunată de evenimente rutiere și viscol puternic, dar situațiile au fost gestionate operativ, iar acum traficul se desfășoară normal.

Prefectul a recunoscut nemulțumirile din spațiul public: „Condițiile meteo au pus presiune reală pe capacitatea de intervenție. Nu a existat însă niciun moment în care județul să fie izolat sau drumurile abandonate. S-a lucrat continuu, în teren, cu resursele disponibile”.

Date operative (ultimele 48 de ore):

Utilaje SDN Suceava: 7.906 km parcurși.

Utilaje SDN Câmpulung Moldovenesc: 3.004 km.

Utilaje DJDP Suceava: 4.229 km.

Intervențiile continuă, adaptate evoluției vremii. Se recomandă prudență sporită, adaptarea vitezei și evitarea deplasărilor neesențiale.