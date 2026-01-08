Apel urgent al prefectului de Suceava: Evitați deplasările inutile pe fondul ninsorilor abundente



Instituția Prefectului Județului Suceava a emis un comunicat de presă prin care face un apel ferm către populație să evite deplasările care nu sunt strict necesare, în contextul condițiilor meteorologice severe de iarnă care afectează regiunea.



Județul Suceava se confruntă în prezent cu ninsori extrem de abundente în anumite zone și ninsori moderate, însoțite de condiții specifice de iarnă, în alte părți ale teritoriului. Autoritățile subliniază că, deși situația este sub control, cetățenii trebuie să manifeste responsabilitate pentru a preveni blocajele în trafic.

„În situațiile în care deplasarea este absolut indispensabilă, îi rugăm pe toți participanții la trafic să manifeste maximă prudență și vigilență, adaptând viteza și conduita la condițiile de drum”, se precizează în comunicat.

La ora actuală, toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și acționează la capacitate maximă pe toate drumurile județene și naționale din Suceava. Nu există niciun utilaj retras sau inactiv, iar în pofida intensității ninsorilor, nu este înregistrat niciun drum închis circulației.

Prefectura atrage atenția că blocajele cauzate de traficul inutil pot îngreuna semnificativ intervențiile utilajelor și pot întârzia operațiunile de deszăpezire. „Adresăm un apel ferm către cetățeni să limiteze deplasările la cele strict necesare, până când ninsoarea se va mai liniști”, au transmis autoritățile.

Instituția Prefectului monitorizează permanent evoluția situației din teren și coordonează activitatea tuturor structurilor implicate, asigurând intervenții fără sincope și în condiții de maximă siguranță pentru cetățeni.

Autoritățile mulțumesc populației pentru înțelegere, responsabilitate și colaborare în aceste condiții dificile.