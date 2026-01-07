Cetatea 1932 Suceava numește noi antrenori la Centrul de Copii și Juniori



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Clubul Cetatea 1932 Suceava a anunțat, miercuri, numirea a doi noi antrenori la Centrul de Copii și Juniori, ca parte a strategiei de dezvoltare a sectorului juvenil.

Căinari Mihai-Cornel (37 de ani) vine cu o experiență bogată ca jucător, acumulând un număr important de meciuri în eșalonul secund al fotbalului românesc. Anii petrecuți în fotbalul din zona Sucevei și experiența competițională reprezintă un avantaj major în procesul de formare al tinerilor jucători.

Alături de el, Martin Rober-Paul (28 de ani), fost fotbalist și golgheter al Ligii a III-a, a evoluat inclusiv la Foresta Suceava, sub comanda antrenorului Petre Grigoraș. Experiența sa competițională aduce un plus valoros staffului tehnic.

Cei doi antrenori tineri, motivați de performanță, își propun să creeze un mediu sănătos de dezvoltare pentru copii și juniori, bazat pe muncă, disciplină și progres constant.

Prin aceste numiri, Cetatea 1932 Suceava își consolidează direcția de dezvoltare, vizând atât rezultate pe termen scurt, cât și creșterea și promovarea jucătorilor formați în cadrul centrului juvenil.