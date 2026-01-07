Condamnat pentru ultraj și vătămare corporală în Italia, prins la domiciliu în Grămești și încarcerat



Poliția Orașului Siret a primit spre executare, pe 6 ianuarie 2026, un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Curtea de Apel Suceava – Secția Penală, prin care un tânăr de 23 de ani din comuna Grămești, satul Rudești, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și vătămare corporală.

Conform mandatului, faptele au fost comise în Italia și sunt reglementate de art. 110, 81 alin. 2, 337, 582 și 585 din Codul Penal Italian, în legătură cu art. 576 alin. 1 și 5 bis Cod Penal Italian, având corespondență în legislația română cu infracțiunea de ultraj (art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal). De asemenea, a fost revocată suspendarea condiționată a pedepsei printr-o ordonanță emisă pe 12 septembrie 2024 de Curtea de Apel din Brescia – Prima Secție Penală.

Lucrătorii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au procedat imediat la căutarea condamnatului, care a fost identificat la domiciliul său. Mandatul a fost pus în executare fără incidente.