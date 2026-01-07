Accident rutier la ieșirea din Siret: Un șofer cu permis suspendat și băut s-a răsturnat cu mașina în afara drumului



Un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a conducătorului auto a avut loc marți dimineață, 6 ianuarie 2026, în jurul orei 01:00, pe DN29C, la ieșirea din localitatea Siret spre Mihăileni (județul Botoșani). Evenimentul a fost sesizat prin 112 abia la ora 07:50.

Foto ilustrativă

Din cercetările preliminare ale Poliției orașului Siret rezultă că un bărbat din municipiul Rădăuți conducea un autoturism marca Toyota Avensis . Pe fondul vitezei excesive și a consumului de alcool, a pierdut controlul direcției, a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat.

Conducătorul auto a fost găsit de pompieri lângă vehicul. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la Spitalul Siret pentru recoltarea probelor biologice de sânge și a fost diagnosticat cu politraumatism prin accident rutier – rănire ușoară.

Verificările în bazele de date au relevat că bărbatul avea dreptul de conducere suspendat în perioada 11 octombrie 2025 – 8 ianuarie 2026, pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h.

Poliția a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 1 Cod Penal) și conducere cu permis suspendat (art. 335 alin. 2 Cod Penal). Cercetările sunt continuate de Formațiunea Rutieră Siret.