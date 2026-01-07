Accident rutier la Vatra Dornei cu trei persoane rănite după o coliziune frontală între două autoturisme



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier frontal a avut loc marți dimineață, 6 ianuarie 2026, în jurul orei 06:26, pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei, fiind anunțat prin apel la 112.

Din cercetările preliminare ale Poliției Municipiului Vatra Dornei rezultă că un conducător auto a pierdut controlul unui autoturism marca Skoda Fabia pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum (curbă la stânga și carosabil umed). Vehiculul a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism marca VW Passat condus regulamentar.

În urma impactului au fost rănite trei persoane:

Conducătorul Skoda Fabia: traumatism abdominal – rănit ușor;

Conducătorul VW Passat: plagă contuză frontală, plagă escoriată genunchi stâng – rănit ușor;

Pasager dreapta față în Skoda Fabia un tânăr de 18 ani: traumatism toracic – rănit ușor, transferat la UPU Suceava pentru investigații suplimentare.

Toate victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Li s-au recoltat probe biologice de sânge pentru confirmarea alcoolemiei.

Poliția a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 2 și 3 Cod Penal). Cercetările sunt efectuate de Compartimentul Rutier Vatra Dornei pentru stabilirea circumstanțelor exacte.