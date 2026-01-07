Detaliile accidentului cu patru tineri răniți la Zvoriștea: Din cauza vitezei, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un cap de pod



Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineață, 7 ianuarie 2026, în jurul orei 03:50, pe DJ291A, pe direcția Zvoriștea – Zamostea.

Un tânăr de 19 ani din satul Dealu, comuna Zvoriștea, conducea un autoturism marca BMW. Într-un viraj la dreapta, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma impactului, au fost răniți cei patru ocupanți ai vehiculului:

Conducătorul auto, 19 ani: TCC ușor, contuzie coloană cervicală, suspect fractură femur drept;

Pasager dreapta spate, 21 ani: TCF cu plagă contuză buză – rănit ușor;

Pasager stânga spate, 18 ani: TCC, contuzie braț stâng – rănit ușor;

Pasager dreapta față, 20 ani: policontuzionat prin accident rutier, contuzie lombară – rănit ușor.

Toate victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru investigații și îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliția a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.