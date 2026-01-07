Detalii ale accidentului grav de la Vatra Dornei: Femeia aflată la volan a pierdut controlul mașinii și a căzut în albia râului Bistrița. Un copil de 14 ani a murit, iar ceilalți cinci ocupanți sunt răniți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un copil în vârstă de 14 ani a decedat în spital în urma leziunilor suferite în accidentul rutier produs marți dimineață, 6 ianuarie 2026, pe strada Foresta (DN17B) din municipiul Vatra Dornei. Alte cinci persoane, respectiv conducătoarea auto și patru minori, au fost rănite grav.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, accidentul a avut loc în jurul orei 10:30. O femeie de 38 de ani din Vatra Dornei conducea un autoturism marca Volkswagen Polo. La ieșirea dintr-o curbă la stânga, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul direcției, a intrat în coliziune cu parapetul de protecție al podului peste râul Bistrița, pe care l-a rupt, iar vehiculul a căzut în albia râului.

În autoturism se aflau șase persoane: conducătoarea auto și cinci minori. Toate victimele au fost transportate inițial la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru îngrijiri.

Diagnosticele comunicate de Unitatea de Primiri Urgențe:

Conducătoarea auto: politraumatism prin accident rutier, hipotermie – transferată la UPU Suceava;

Un minor (16 ani): politraumatism, hipotermie – transferat la UPU Suceava;

Minor decedat (14 ani): politraumatism, hipotermie – intervenție chirurgicală, deces declarat ulterior;

Alt minor: politraumatism, hipotermie, plagă mușcată limbă;

Minor: traumatism prin accident rutier, hipotermie, contuzie coloană cervicală, contuzie toraco-abdominală, contuzie genunchi stâng – transferat la UPU Suceava;

Minor: hipotermie, traumatism cot stâng, traumatism cervical – transferat la UPU Suceava.

Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest la locul accidentului, însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.