ANM emite informare meteorologică și coduri galben pentru județul Suceava de ninsoare, viscol, polei și ger până pe 10 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de joi, 8 ianuarie ora 10:00, până sâmbătă, 10 ianuarie ora 10:00, și avertizări cod galben pentru intensificări ale vântului, ninsori viscolite și ger, afectând cea mai mare parte a țării, cu accent pe zonele montane, Moldova și Transilvania.

Informare meteorologică (8 ianuarie ora 10 – 10 ianuarie ora 10)

Pe 8 ianuarie va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei; precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei, ploi în Dobrogea. Strat de zăpadă de 3-10 cm în jumătatea nordică și montan. Polei pe arii restrânse, îndeosebi sud-est Moldova.

Vântul se va intensifica în sud, centru și est (45-65 km/h), la munte 60-80 km/h, cu ninsoare viscolită și vizibilitate scăzută. Răcire accentuată: maxime -5 la 3°C (mai ridicate sud-est, 8-10°C). Noaptea 8/9 ianuarie geroasă în regiunile intracarpatice și izolat, minime -15 la -5°C.

Vineri (9 ianuarie): rece în vest, nord și centru (-8 la -1°C), ger noaptea în jumătatea nordică a Moldovei și izolat Transilvania (-15 la -10°C). Seara vineri precipitații mixte sud-vest, favorizând polei, apoi ninsori.

Meteorologii notează că din 10 ianuarie vremea va fi rece în continuare cu ger nocturn/dimineață până la jumătatea lunii ianuarie.

Cod galben (8 ianuarie ora 10 – 8 ianuarie ora 23) Sudul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, centrul și sud-estul Munteniei, local Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, vânt 50-70 km/h, strat zăpadă 3-8 cm (10-20 cm Carpați).

Cod galben (8 ianuarie ora 23 – 9 ianuarie ora 15) Carpații Meridionali și cea mai mare parte a Carpaților Orientali: vânt 50-70 km/h, peste 1700 m 70-85 km/h, ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m.

Cod galben (8 ianuarie ora 20 – 9 ianuarie ora 10) Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte: ger nocturn, minime -15 la -10°C.